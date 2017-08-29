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قبل شهر على الانتخابات التشريعية... مؤتمر صحفي لميركل لمناقشة قضايا داخلية وخارجية

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مصراوي Masrawy

قبل شهر على الانتخابات التشريعية... مؤتمر صحفي لميركل لمناقشة قضايا داخلية وخارجية

09:31 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

قبل شهر على الانتخابات التشريعية... مؤتمر صحفي لميركل لمناقشة قضايا داخلية وخارجية

برلين- (د ب أ):
قبل أقل من أربعة أسابيع على الانتخابات التشريعية تجيب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم، الثلاثاء، على أسئلة الصحفيين في كافة القضايا الداخلية والخارجية خلال المؤتمر الصحفي الاتحادي، وهو مؤتمر تقليدي يجرى تنظيمه صيفا.

ومن المتوقع أن يطرح الصحفيون أسئلة حول مستقبل السيارات التي تعمل بمحركات الوقود الأحفوري وسياسة اللاجئين.

ومن المنتظر أيضا أن تجيب زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي عن أسئلة حول أسلوبها في إدارة المعركة الانتخابية.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في سبتمبر المقبل.
ويتهم المنافس على منصب المستشارية، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس، ميركل بالانفصال عن الواقع وفقدان الصلة مع المواطنين.

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