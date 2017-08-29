إصابة 8 في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول

كابول- (د ب أ):

أصيب ثمانية أشخاص على الأقل إثر وقوع انفجار في العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت محطة تولو تي في التلفزيونية أن الانفجار وقع في ميدان مسعود، بالقرب من السفارة الأمريكية ومقر حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ولم ترد معلومات بعد حول نوع الانفجار أو الجهة المسؤولة عن تنفيذه.