«الوطنية للصحافة» تعلن أسماء أعضاء مجالس إدارات الصحف القومية المؤقتين

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كتبت-: علياء حسني
أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة مساء أمس برئاسة كرم جبر قرارا بشأن تعيينات مؤقتة لأعضاء مجالس الإدارة للمؤسسات الصحفية القومية.
ونص القرار على:
المادة الأولى:
يعين بصفة مؤقتة كل من السادة الأساتذة الآتية أسماؤهم أعضاء بمجالس الإدارة للمؤسسات الصحفية القومية وذلك لاستكمال المدة المتبقية للعضوية كل من:
مؤسسة الأهرام:
1- علاء الدين كمال محمد ثابت.
2- عزت إبراهيم ميخائيل.
3- محمد فايز فرحات محمود.
4- ماجد محمد منير محمد فؤاد.
5- محمد شبانه عبد العزيز بدوى.
6- أحمد على موسى على موسى شحاتة.
مؤسسة أخبار اليوم:
1- خالد طه ميرى عبد الرحمن.
2- عمرو رأفت محمد الخياط الخياط.
3- وليد عبدالعزيز عبد العزيز عامر.
4- أحمد محمد جلال منتصر.
5- مصيلحى طلخان بكرى منسى.
6- محمد عبد الفتاح عبد الغني البهنساوي.
وكالة أنباء الشرق الأوسط:
1- محمود عبدالفتاح النجار.
2- سباعى إبراهيم محمد ابراهيم غبيش.
3- أحمد إبراهيم أبو الوفا.
4- سامية محمد ماضى ياقوت.
5- منى سعيد على عمر.
6- ناهد سعد محمد عمر.
روزاليوسف:
1- هانى عبدالله مصطفى فرج الزير.
2- طارق محمد رضوان على.
3- أحمد فرحات محمد الباشا.
4- أيمن فتحى توفيق.
5- ناصر أحمد على.
6- محمد عبد المجيد فهمي.
دار التحرير:
1- عبد الرازق توفيق أبو زيد.
2- خالد إسماعيل محمد السكران.
3- خالد كامل محمد سعد الله.
4- إبراهيم السيد إبراهيم أبو كيلة.
5- شيماء عبد الإله عبد الحميد حسين.
6- علاء معتمد.
دار الهلال:
1- أحمد عبد الباقى أيوب.
2- خالد ناجح محمود إبراهيم.
3- نهال عبد المنعم محمد عاشور الشريف.
4- سمر الدسوقى عبد السلام الملاحى.
5- محمد عبد الحميد يونس.
6- خالد فتحي عبد الحميد.
دار المعارف:
1- محمد محمد محمد جنه.
2- رمضان عبدالعزيز على.
3- محمد أمين على السيد.