«الوطنية للصحافة» تعلن أسماء أعضاء مجالس إدارات الصحف القومية المؤقتين

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كتبت-: علياء حسني

أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة مساء أمس برئاسة كرم جبر قرارا بشأن تعيينات مؤقتة لأعضاء مجالس الإدارة للمؤسسات الصحفية القومية.

ونص القرار على:

المادة الأولى:

يعين بصفة مؤقتة كل من السادة الأساتذة الآتية أسماؤهم أعضاء بمجالس الإدارة للمؤسسات الصحفية القومية وذلك لاستكمال المدة المتبقية للعضوية كل من:

مؤسسة الأهرام:

1- علاء الدين كمال محمد ثابت.

2- عزت إبراهيم ميخائيل.

3- محمد فايز فرحات محمود.

4- ماجد محمد منير محمد فؤاد.

5- محمد شبانه عبد العزيز بدوى.

6- أحمد على موسى على موسى شحاتة.

مؤسسة أخبار اليوم:

1- خالد طه ميرى عبد الرحمن.

2- عمرو رأفت محمد الخياط الخياط.

3- وليد عبدالعزيز عبد العزيز عامر.

4- أحمد محمد جلال منتصر.

5- مصيلحى طلخان بكرى منسى.

6- محمد عبد الفتاح عبد الغني البهنساوي.

وكالة أنباء الشرق الأوسط:

1- محمود عبدالفتاح النجار.

2- سباعى إبراهيم محمد ابراهيم غبيش.

3- أحمد إبراهيم أبو الوفا.

4- سامية محمد ماضى ياقوت.

5- منى سعيد على عمر.

6- ناهد سعد محمد عمر.

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روزاليوسف:

1- هانى عبدالله مصطفى فرج الزير.

2- طارق محمد رضوان على.

3- أحمد فرحات محمد الباشا.

4- أيمن فتحى توفيق.

5- ناصر أحمد على.

6- محمد عبد المجيد فهمي.

دار التحرير:

1- عبد الرازق توفيق أبو زيد.

2- خالد إسماعيل محمد السكران.

3- خالد كامل محمد سعد الله.

4- إبراهيم السيد إبراهيم أبو كيلة.

5- شيماء عبد الإله عبد الحميد حسين.

6- علاء معتمد.

دار الهلال:

1- أحمد عبد الباقى أيوب.

2- خالد ناجح محمود إبراهيم.

3- نهال عبد المنعم محمد عاشور الشريف.

4- سمر الدسوقى عبد السلام الملاحى.

5- محمد عبد الحميد يونس.

6- خالد فتحي عبد الحميد.

دار المعارف:

1- محمد محمد محمد جنه.

2- رمضان عبدالعزيز على.

3- محمد أمين على السيد.