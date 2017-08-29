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مرتضى منصور: رحيل كوفي ومعروف بيد «نيبوشا» (فيديو)

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مرتضى منصور: رحيل كوفي ومعروف بيد «نيبوشا» (فيديو) مرتضى منصور: رحيل كوفي ومعروف بيد «نيبوشا» (فيديو)

التحرير

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كشف ، رئيس مجلس إدارة نادي ، عن تلقي ناديه عرضًا لضم معروف يوسف، لاعب وسط الفريق، من نادي الفتح السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف «مرتضى» خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «ملعب الشاطر» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن محمد كوفي، مدافع الفريق الأبيض، هو الآخر تلقى عرضًا من للمقاصة، مشددًا على أن القرار النهائي بشأن رحيل أي منهما بيد «نيبوشا» المدير الفني الجديد.

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يذكر أن فترة الانتقالات الصيفية الحالية، شهدت رحيل الرباعي، محمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمود كهربا، ومصطفى فتحي، وستانلي أوهاويتشي، من القلعة البيضاء إلى الدوري السعودي.

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التحرير

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