مرتضى منصور: رحيل كوفي ومعروف بيد «نيبوشا» (فيديو)

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كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تلقي ناديه عرضًا لضم معروف يوسف، لاعب وسط الفريق، من نادي الفتح السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف «مرتضى» خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «ملعب الشاطر» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن محمد كوفي، مدافع الفريق الأبيض، هو الآخر تلقى عرضًا من مصر للمقاصة، مشددًا على أن القرار النهائي بشأن رحيل أي منهما بيد «نيبوشا» المدير الفني الجديد.

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يذكر أن فترة الانتقالات الصيفية الحالية، شهدت رحيل الرباعي، محمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمود كهربا، ومصطفى فتحي، وستانلي أوهاويتشي، من القلعة البيضاء إلى الدوري السعودي.