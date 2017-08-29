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الأمم المتحدة: الحرب في أفغانستان أجبرت أكثر من 212 ألف شخص على النزوح في 2017

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مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة: الحرب في أفغانستان أجبرت أكثر من 212 ألف شخص على النزوح في 2017

09:22 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

الأمم المتحدة: الحرب في أفغانستان أجبرت أكثر من 212 ألف شخص على النزوح في 2017

كابول- (د ب أ):
أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن الصراع المستمر في أفغانستان أجبر أكثر من 212 ألف شخص على النزوح عن ديارهم منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فإن نحو 212439 شخصا نزحوا منذ يناير الماضي.

وذكر تقرير جديد للأمم المتحدة أنه وردت أنباء عن حدوث تهجير قسري من 30 إقليما من إجمالي 34 إقليما في أفغانستان.

وشكل النازحون عن منازلهم وقراهم في شمال وشمال الشرقي البلاد 41% من إجمالي النازحين. بينما شكل النازحون من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية المضطربة 22% من إجمالي النازحين.

وكان 660 ألف شخص نزحوا عن ديارهم العام الماضي بسبب الحرب المستمرة في أفغانستان.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت مطلع العام أنها تتوقع نزوح 450 ألف شخص آخرين مع استمرار الصراع.

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