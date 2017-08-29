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تقرير: مقتل عنصر من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في مهمة "جهادية"

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مصراوي Masrawy

تقرير: مقتل عنصر من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في مهمة "جهادية"

09:17 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

غزة- (د ب أ):
أفادت وكالة "معا" الفلسطينية اليوم، الثلاثاء، بمقتل عنصر من سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وأضافت الوكالة أن العنصر قُتل في مهمة وصفت بـ"الجهادية" الليلة الماضية، دون المزيد من التفاصيل.

من جانبها، ذكرت السرايا أن عنصرها لقي حتفه "إثر حادث عرضي"، وقالت إن "دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة".

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