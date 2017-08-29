زيارة السيسي للصين والشأن المحلي يستحوذان على عناوين صحف الثلاثاء 07:35 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

القاهرة - أ ش أتناولت الصحف الصادرة، اليوم الثلاثاء، عددا من الموضوعات المهمة، مقدمتها الزيارة المرتقبة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين، وانخفاض سعر الدولار الجمركي، ومتابعة بعثة الحج الرسمية لشؤون الحجاج لتسهيل أداء مناسك الحج.وأبرزت صحف " الأهرام" و" الأخبار" و"الجمهورية"، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية استمرار جميع الوزارات والجهات المعنية فى متابعة تنفيذ أطر التعاون القائمة مع الصين، والعمل على تفعيلها وتطويرها، بالإضافة إلى الانتهاء من بلورة تصورات ومقترحات لتعزيز التعاون المستقبلى مع الجانب الصيني، وذلك خلال اجتماعه أمس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والدولة للإنتاج الحربي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والنقل، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة قناة السويس.وأشارت إلى تصريحات السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع ناقش الموقف التنفيذى لمختلف مشروعات التعاون الجارى تنفيذها مع الصين، وذلك فى إطار التحضير للزيارة القادمة للرئيس إلى الصين خلال الأسبوع المقبل، آخذا فى الاعتبار ما يجمع بين البلدين من أطر تعاون متنوعة ومتشعبة ومشاركة العديد من الشركات الصينية فى مشروعات البنية التحتية التى تُنفذها مصر، بما يعكس تطور العلاقات المصرية الصينية وما تشهده من زخم خلال السنوات الماضية تكلل بالتوقيع على اتفاقية «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» فى ديسمبر 2014، والبرنامج التنفيذى لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال الفترة من 2016 إلى 2021.وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزراء الحاضرين استعرضوا خلال الاجتماع، كل فى مجاله، الموقف الراهن بالنسبة لمختلف المشروعات القائمة مع الجانب الصيني، وما تم توقيعه من اتفاقيات بشأنها، فضلاً عن مقترحات وإمكانات التعاون المتاحة فى القطاعات المختلفة، وذلك فى إطار العمل على تعزيز الشراكة مع الصين فى مختلف المجالات، ومواصلة الارتقاء بالتعاون القائم معها خلال الفترة القادمة.وذكر السفير علاء يوسف أن زيارة الرئيس القادمة للصين تأتى تلبيةً لدعوة الرئيس الصينى لمشاركة مصر فى الاجتماعات التى تستضيفها بلاده لقمة دول تجمع «بريكس» الذى يضم فى عضويته الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، حيث تسهم تلك الدول مجتمعة بحوالى 22% من إجمالى الناتج العالمي، واحتياطى نقدى يفوق 4 تريليونات دولار.ويهدف التجمع إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، ولاسيما على المستوى الاقتصادى فى إطار المحافل متعددة الأطراف.وحرصت الصين على توجيه الدعوة لمصر للمشاركة فى اجتماعات «بريكس» نظراً لكونها ضمن الدول ذات الاقتصاديات الواعدة، وذلك فى ظل حرص التجمع على تعزيز التعاون والحوار مع الاقتصاديات البازغة والنامية، والعمل على زيادة مساهمتها فى هياكل الحوكمة الاقتصادية الدولية.وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس سيتوجه عقب مشاركته فى اجتماعات «بريكس» إلى العاصمة الفيتنامية هانوى في زيارة رسمية ، تعد هى الأولى من نوعها لرئيس مصرى فى تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث من المقرر أن يلتقى بكبار المسئولين الفيتناميين وعلى رأسهم الرئيس الفيتنامى وسكرتير عام الحزب الشيوعى ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس الوزراء، بهدف بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات التاريخية التى تربط البلدين فى مختلف المجالات.كما، اهتمت الصحف القومية بإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار الجمهوري، رقم 434 لسنة 2017، بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، تنفيذا لتوصيات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ فى نوفمبر الماضي، وتتبع رئيس الجمهورية بشكل مباشر، ويكون لها مجلس أمناء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن عدة جهات ذات الاختصاص والخبرة.وقالت إن الأكاديمية تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية فى قطاعات الدولة، والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، على غرار المدرسة الوطنية للإدارة الفرنسية، بالتعاون مع عدد من الهيئات والمعاهد والمؤسسات العلمية الدولية، ومن المقرر افتتاحها أول شهر أكتوبر المقبل.وقد تم إنشاء مقر الأكاديمية بمدينة 6 أكتوبر الذى يتكون من 6 مبان على مساحة 10 آلاف متر مربع.ونقلت الصحف تصريحات للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قالت فيها إن الأكاديمية ستصبح الإطار المؤسسى لتدريب وتأهيل الشباب بشكل دائم، وستتكامل تحت مظلتها كل مبادرات التأهيل والتدريب، سواء فى الجهاز الإدارى أو التدريب المهنى أو القطاع الخاص، مؤكدة رفع موازنة التدريب للعاملين فى الدولة إلى نحو مليار جنيه بالعام المالى الحالي، مقابل 113 مليونا بالعام الماضي، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وفي الشأن الاقتصادي، اهتمت الصحف القومية بقرار وزارة المالية تخفيض الدولار الجمركى إلى 16 جنيها لمدة شهر بداية من شهر سبتمبر المقبل، مقابل 16.25 خلال شهر أغسطس الحالى، وذلك مع استمرار انخفاض سعر الصرف بالبنوك حيث يتم تحديد الدولار الجمركى عند 90% من سعر العملة نزولا.وأكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن هذا القرار جاء بعد تراجع أسعار سعر الصرف، مشيرا إلى أن المصلحة تسعى دائما للحفاظ على المصلحة العامة وتنمية الاقتصاد القومى وليست مصلحة جباية.ويستخدم الدولار الجمركى فى حساب قيمة البضائع لتحديد الرسوم التى يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركى عن البضائع المستوردة ويعد هذا الانخفاض الثانى بعد تثبيته لمدة أربعة أشهر سابقة.يأتي ذلك وسط ترحيب مجموعة كبيرة من المستوردين بخفض سعر الدولار الجمركى وهو ما سينعكس ايجابيا على الأسعار النهائية للسلع، على اعتبار أن الدولار الجمركى جزء من تكلفة البضائع المستوردة.من جانبه قال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تخفيض سعر الدولار الجمركى أمر مهم سينعكس فى الفترة المقبلة على تكلفة السلع ومن ثم على أسعارها لدى المستهلك، منوها بأن تثبيت سعر الدولار مؤخرا أفاد السوق، وذلك مع انخفاض سعر الصرف.كما اهتمت الصحف القومية بمتابعة حجاج مصر، وأبرزت مطالبة مصطفي مدبولي وزير الإسكان رئيس بعثة الحج الرسمية للدولة من أسر الشهداء من ضباط وجنود الشرطة والجيش بالدعاء لمصر وأن يحفظها الله من كل سوء خلال أدائهم لمناسكهم معلنا أن تضحيات أولادهم تاج علي الرؤوس ومحل تقدير من الدولة قيادة وشعبا نظرا لما قدموه من أجل استقرار الوطن والحفاظ على مقدساته، وذلك خلال لقاء الوزير بأسر الشهداء بأماكن إقامتهم بمكة المكرمة ضيوف الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين.كما قام الوزير بزيارة المصابين والمرضي بالمستشفيات السعودية ووجه بضرورة تقديم الرعاية الطبية لهم ، وأكد ضرورة طمأنة ذويهم في مصر عليهم ، واستمع رئيس البعثة إلى المرضي الذين أكدوا تلقيهم عناية واهتماما من قبل وزارة الصحة السعودية التي لا تدخر جهدا في خدمة ضيوف الرحمن.ولبى مدبولي مطالب عدد من الحجاج كبار السن بتوفير مطوفين لمساعدتهم على أداء مناسك الحج.وأوضح انه يوجد ١٦ حالة من الحجاج المصريين في مستشفي النور إصاباتهم تنوعت بين كسور والتهاب رئوي وحالة واحدة تعاني من الأورام.وأشار إلى أنه سيتم نقل جميع الحجاج المرضي بسيارات إسعاف مجهزة لمشاعر مني وعرفات لأداء المناسك في سهولة ويسر.

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