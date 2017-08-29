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هذا المشروب يقي من التقيؤ والغثيان خلال فترة الحمل

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مصراوي Masrawy

هذا المشروب يقي من التقيؤ والغثيان خلال فترة الحمل

09:01 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

هذا المشروب يقي من التقيؤ والغثيان خلال فترة الحمل

هذا المشروب يقي من التقيؤ والغثيان خلال فترة الحم

-أ ش أ

ينصح خبير العلاج بالأعشاب الطبية الفرنسي /فريدريك سرفوني/ الذى يعمل في مركز البحوث الزراعية الفرنسية المرأة الحامل بتناول مشروب /الزنجبيل/ الذى يخفف عليها الشعور بالغثيان ويمنعها من التقيؤ طوال فترة الحمل. 

كما أنه فعال فى علاج حروق المعدة واضطراب عملية الهضم، كما يمكن بشره وإضافته على طبق السلطة أو المأكولات الأخرى.

أما الكريز فهو يحتوى على مادة "الفلافونويد" المضادة للالتهابات وتخفض من الألم الناتجة عن التيبس فى الجسم بالإضافة إلى أنه مدر للبول ويطهر الجسم من السموم المسئولة عن آلام العضلات فيمكن تناوله او شرب كوب من عصير الكريز الطازج وبدون اضافة السكر عليه .

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مصراوي Masrawy

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