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مقتل وإصابة 8 أشخاص في انفجار قرب السفارة الأمريكية في كابول

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مصراوي Masrawy

مقتل وإصابة 8 أشخاص في انفجار قرب السفارة الأمريكية في كابول

08:37 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

مقتل وإصابة 8 أشخاص في انفجار قرب السفارة الأمريكية في كابول

كابول - أ ش أ

أعلن مسؤولون في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 7 آخرين بجروح، جراء وقوع انفجار قرب مقر السفارة الأمريكية في العاصمة كابول.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، مشيرا إلى أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

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