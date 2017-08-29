مقتل وإصابة 8 أشخاص في انفجار قرب السفارة الأمريكية في كابول
مقتل وإصابة 8 أشخاص في انفجار قرب السفارة الأمريكية في كابول
08:37 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017
كابول - أ ش أ
أعلن مسؤولون في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 7 آخرين بجروح، جراء وقوع انفجار قرب مقر السفارة الأمريكية في العاصمة كابول.
وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، مشيرا إلى أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
العرب اليوم: انفجار في حي الصدر بالعراق وقصف عنيف للطيران السوري
-
تقرير: الولايات المتحدة وإسرائيل استأنفتا المحادثات بشأن نقل السفارة
-
مصدر عراقي: مقتل وإصابة 11 شخصا جراء انفجارين في العاصمة بغداد
-
وفاة شخص وجرح 12 جراء إعصار هارفي في ولاية تكساس الأمريكية
إعلان
إعلان