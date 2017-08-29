أحمد ناجي: عرين الفراعنة بخير.. واستبعاد عواد لا يقلل منه (فيديو)

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قال أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، إن كافة الأمور تسير على ما يرام في معسكر الفراعنة، استعدادًا لمواجهة أوغندا، ولا يوجد هدف داخل الفريق سوى إسعاد الشعب المصري.

وأضاف «ناجي» خلال تصريحاته مساء الاثنين لقناة «ON sport»، أن رباعي حراسة المرمى، عصام الحضري، وشريف إكرامي، وأحمد الشناوي، ومحمد عواد، في «فورمة» فنية عالية، وجميعهم قادرون على حماية عرين المنتخب، مؤكدًا أن أجواء المعسكر الحالي مختلفة تمامًا، وجميع اللاعبين لديهم قدر كبير من إنكار الذات، وهناك هدف واحد ينظرون إليه هو تحقيق الفوز والتأهل للمونديال.

وتابع أنه في حالة استبعاد محمد عواد، من رحلة أوغندا، فهذا لا يقلل منه إطلاقًا كحارس صاحب مميز، مشيدًا بالمستوى الرائع الذي ظهر به مع منتخب المحليين.

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ويواجه المنتخب الوطني، نظيره الأوغندي يومي ٣١ أغسطس الجاري، في كمبالا و٥ سبتمبر المقبل، على ملعب «برج العرب» في تصفيات كأس العالم روسيا 2018.