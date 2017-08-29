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خبير اقتصادي: عجز الموازنة انخفض من «جيب المواطن»

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خبير اقتصادي: عجز الموازنة انخفض من «جيب المواطن» خبير اقتصادي: عجز الموازنة انخفض من «جيب المواطن»

التحرير

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قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض عجز الموازنة لأقل من 11% شيئًا جيدًا، ولكن العجز قل من «جيب المواطن»، الذي يتحمل وحده فاتورة الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف نافع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت » على شاشة «التليفزيون العربي»، أن كانت تستهدف ألا يزيد عجز الموازنة عن 9%، وهذا لم يتحقق رغم رفع الأسعار على المواطن وتقليل حجم الاستيراد.

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وأكد الخبير الاقتصادي، أن عجز الموازنة انخفض ولكن الدين العام زاد، وتخطى ثلث الموازنة، وهذا مؤشر خطر، بسبب حجم القروض التي تأخذها الحكومة.

وأشار نافع، إلى أن المواطن وحدة هو من يتحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي، والحكومة يجب أن تأخذ نصيبها من الدواء المر مثل المواطن.

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التحرير

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