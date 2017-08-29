رئيس كوريا الجنوبية يستعرض قدرات بلاده العسكرية بعد الإطلاق الصاروخي للشمالية

سول - (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إن" أمر باستعراض قدرات بلاده العسكرية في أعقاب الإطلاق الصاروخي الأخير من جانب كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن السكرتير الصحفي للرئيس أن أربع طائرات مقاتلة أسقطت ثماني قنابل متعددة الأغراض في ميدان للرماية في تايبايك، بإقليم جانج وون شمالي البلاد.

وذكرت يونهاب أن مون طلب ذلك الاستعراض لـ "إظهار أن الجيش الكوري الجنوبي يستطيع أن يجهز على جارته في الشمال في حالة وقوع هجوم".