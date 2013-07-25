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حدائق عدن... Gardens of Eden

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حدائق عدن... Gardens of Eden حدائق عدن... Gardens of Eden

من حدائق عدن... استوحي لعباءتك الرمضانية ألواناً تبرز أناقتك ولا تنسي أن تختاري إكسسوارات متناسقة لتكتمل إطلالتك.

- تنسيق وتصيرو: جهاد حجيلي.
- ماكياج: إيلي استيفان
- تصفيف شعر: Beauty Lounge
- الأزياء من محلات Adora Boutique – بيروت.

الصورة رقم 1:
- عباءة من قماش الدانتيل باللون الأبيض. سعرها 335$.
- سترة من المخمل الأسود المطرز بالذهبي. سعرها 250$.
- عمامة من القماش باللون البيج. سعرها 50$.
- سوار عريض. سعره 87$.
- عقد طويل. سعره 250$.

الصورة رقم 2:
- عباءة باللون الفيروزي. سعرها 680$.
- عقد طويل مزين بحبات اللؤلؤ. سعره 393$.
- عقد قصير. سعره 363$.
- عمامة باللون الأبيض. سعرها 50$.

الصورة رقم 3:
- عباءة مطرزة بالذهبي. سعرها 680$.
- عمامة باللون الذهبي. سعرها 80$.
- عقد مزين بالأحجار السوداء. سعره 500$.
- خاتم ذهبي. سعره 150$.

الصورة رقم 4:
- عباءة مطبعة ومطرزة. سعرها 550$.
- إكسسوار للرأس. سعره 100$.
- أقراط للأذنين. سعرها 120$.

الصورة رقم 5:
- عباءة باللون المرجاني مطرزة بالذهبي. سعرها 825$.
- عمامة باللون الذهبي. سعرها 50$.
- أقراط للأذنين. سعرها 120$.
- خاتم. سعره 25$.

الصورة رقم 6:
- عباءة مطبعة. سعرها 840$.
- أقراط للأذنين. سعرها 100$.
- خاتم. سعره 100$.

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سيدتي