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انتشار سريع بمطار القاهرة بعد إصابة طائرة باريس بعطل فني

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مصراوي Masrawy

انتشار سريع بمطار القاهرة بعد إصابة طائرة باريس بعطل فني

07:16 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

انتشار سريع بمطار القاهرة بعد إصابة طائرة باريس بعطل فني

كتب - طه عبيد:

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، حالة الطواري لهبوط طائرة باريس اضطراريا، بعدما أصيبت بعطل فني في مجموعة العجل، أثناء تحليقها بالهواء وقبل الهبوط بالمطار، وتم عمل انتشار سريع على الممر.

صرحت مصادر ملاحية بالمطار تلقي برج المراقبة إشارة من قائد طائرة للطيران القادمة من باريس، رحلة رقم 802، يطلب السماح له بالهبوط اضطراريا بعد إصابتها بعطل فني في مجموعة العجل، ما دعا لعمل انتشار سريع لسيارات الإطفاء والإسعاف على المهبط.

وأضافت المصادر أن قائد الطائرة نجح في الهبوط بالطائرة بموقع 335 بمهبط مبنى الركاب "3"، وتم إنزال الركاب واستدعاء فرق الصيانة لإصلاح العطل.

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