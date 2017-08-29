بالصور.. أسماء القتلى والمصابين في حادث طريق بني سويف الصحراوي

بني سويف - أحمد كامل:

ينشر "مصراوي" أسماء القتلى والمصابين في حادث انقلاب أتوبيس نقل عام، رقم 20047 تابع لشركة الوجه القبلي للنقل "الصعيد للرحلات" على سيارة نقل محملة بالدواجن رقم 18297 نقل البحر الأحمر، من أعلى نفق بوابة تحصيل الرسوم بالطريق الصحراوي الشرقي.

أسفر الحادث عن مصرع 14 شخصا، وهم: عاطف غبريال عبود، 45 سنة، المنيا، حسين محمد قطيب، 60 سنة، المنيا، رأفت علي مرسي، قطب محمد قطب، 50 سنة، المنيا، مؤمن عبد الفتاح عبد الحليم، سعيد أحمد عبد الوهاب، 63 سنة، القاهرة، يوسف محمد ناصر، 60 سنة، القاهرة، و7 جثث مجهولين.

وأصيب في الحادث 42 شخصا، وهم: كريم بدر أحمد، 23 سنة، المنيا، صالح فايد محمد، 30 سنة، المنيا، عياد هندي حسن، 30 سنة، المنيا، بيشوي عاطف فوزى، 21 سنة، المنيا، محمد إبراهيم مصطفى، 30 سنة، المنيا، مصطفى عمرو عبد العزيز، 30 سنة، المنيا، محمد عبد الرحيم فرغلي، 30 سنة، أسيوط، مريم ماجد راغب، 35 سنة، أسيوط، صابر محروس محمد محمود، 22 سنة، المنيا، محمد عبد العظيم شحاتة، 26 سنة، المنيا، حسن رأفت، 17 سنة، المنيا، ثروت معنى عبد الله، 27 سنة، المنيا، محمد حسنى حسانين 27 سنة، الأقصر.

كما أصيب عبد الله أحمد خلاف، 25 سنة، المنيا، محمود خفاجة، 25 سنة، المنيا، أحمد حمدي علي، 20 سنة، المنيا، أحمد سامي منتصر، 30 سنة، المنيا، ضياء أحمد صفوت، 42 سنة، المنيا، خضري حسن كحلي، 30 سنة، المنيا، بثينة محمود حسين، 27 سنة، المنيا، محمد حمدى توفيق 36 سنة، المنيا، خضرى أبو الحسن 31 سنة، المنيا، محمد عاطف 33 سنة، المنيا، محمود سمير رجب 22 سنة، المنيا، أحمد علي أحمد 45 سنة، قنا، مصطفى محمد على 25 سنة، المنيا.

وأصيب أيضا، أمين التوبى، 40 سنة، المنيا، سحر محمد جمال، 25 سنة، المنيا، شخص مجهول، على عبد الفتاح احمد 35 سنة، المنيا، مصطفى حامد على 45 سنة، المنيا، أحمد على عبد السلام صالح 17 سنة، المنيا، خالد حامد 34 سنة، المنيا، أبو طالب محمد 24 سنة، المنيا، أيمن محمد رشدى 48 سنة، المنيا، محمود حماده زين 18 سنة، المنيا، ربيع ممدوح حسن، 24 سنة، المنيا، ملاك عدلى كامل 44 سنة، المنيا، محمد الحسينى محمد 44 سنة، المنيا.

وشهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم ببني سويف، حادث تصادم أتوبيس نقل عام، رقم 20047 تابع لشركة الوجه القبلي للنقل "الصعيد للرحلات"، وسيارة نقل محملة بالدواجن رقم 18297 نقل البحر الأحمر، ما أسفر عن مصرع 14 وإصابة 42، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.