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مصابو حادث أتوبيس بني سويف: كنا في طريقنا لقضاء إجازة العيد

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مصراوي Masrawy

مصابو حادث أتوبيس بني سويف: كنا في طريقنا لقضاء إجازة العيد

06:34 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

مصابو حادث أتوبيس بني سويف: كنا في طريقنا لقضاء إجازة العيد

المهندس خالد حامد محمود أحد مصابي حادث بني سويف

بني سويف - أحمد كامل:

قال بعض مصابي حادث تصادم بني سويف، إنهم استقلوا أتوبيس نقل عام، رقم 20047، تابع لشركة الوجه القبلي للنقل "الصعيد للرحلات"، من أعلى نفق بوابة تحصيل الرسوم بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف، وكان محملا بأكثر من 50 راكبا، وأغلبهم كانوا في طريقهم لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، بمحافظة المنيا، بعد حصولهم على إجازة من عملهم بمحافظة القاهرة.

وأوضح أحد المصابين أن الأتوبيس تحرك في التاسعة والنصف من محطة عبود بالقاهرة، وفي الثانية عشر ونصف صباح الثلاثاء انحرف سائق الأتوبيس إلى اليسار بالطريق، بعدما تفاجأ بوجود سيارات تقف على جانب الطريق، لكنه لم يستطع السيطرة على الأتوبيس، وانقلب من أعلى النفق، ما أسفر عن وقوع الحادث ومصرع 14 شخصا وإصابة 42 آخرين.

وأضاف مصاب آخر، خالد محمود أبو العينين، مهندس بالمجمع التكنولوجي لتطوير التعليم، ومقيم قرية تله بمحافظة المنيا، أنه أنهى عمله وحصل على إجازة لقضاء لعيد الأضحى المبارك مع عائلته، إلا أنه وقرب بوابة تحصيل الرسوم بالطريق الصحراوي الشرقي فوجئ بانحراف الأتوبيس لليسار فجأة، نتيجة وجود سيارات تقف في الطريق وعدد من المواطنين يبدو أن سيارتهم تعطلت بالطريق، إلا أن سائق الأتوبيس لم يستطع السيطرة، ما أدى لانقلابه من أعلى النفق.

وشهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم ببني سويف، حادث تصادم أتوبيس نقل عام، رقم 20047 تابع لشركة الوجه القبلي للنقل "الصعيد للرحلات"، وسيارة نقل محملة بالدواجن رقم 18297 نقل البحر الأحمر، ما أسفر عن مصرع 14 وإصابة 42، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

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