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ليلة القبض على «نسناس» طنطا بعد مطاردة أمنية.. وحديقة الحيوان: «هنأكله ونراعيه» (فيديو)

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ليلة القبض على «نسناس» طنطا بعد مطاردة أمنية.. وحديقة الحيوان: «هنأكله ونراعيه» (فيديو) ليلة القبض على «نسناس» طنطا بعد مطاردة أمنية.. وحديقة الحيوان: «هنأكله ونراعيه» (فيديو)

التحرير

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• هاجم الأهالى من نوافذ العمارات.. والأمن استعان بـ«قُرداتى» للسيطرة عليه ووضعه فى «شوال» 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، أمس، من إحكام السيطرة على "نسناس"- إحدى أنواع القرود-، أثناء هجومه على منازل المواطنين بمدينة طنطا.

فى البداية تسلل "النسناس" عبر شارع البحر الرئيسى من أمام ديوان عام محافظة الغربية، واتجه إلى شارع محب حتى وصل إلى شارع سعيد، وتسلق العمارات السكنية من خلال مواسير "الصرف الصحى".

وعلى الفور، شكل اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، حملة أمنية ترآسها العميد إيهاب عبد الحميد مدير إدارة الحماية المدنية، وطاردت "النسناس" باستخدام السلالم الإلكترونية المتصلة بسيارات الإطفاء، وتمكنوا من ضبطه.

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وكشفت الدكتورة مروة أحمد، مديرة حديقة الأندلس بمدينة طنطا، كواليس ضبط "النسناس" الهارب، إذ أكدت فى تصريحات خاصة لـ "التحرير"، أن الأجهزة الأمنية استعانت بعامل القرود داخل الحديقة، وقام ضباط الحماية المدنية بربطه بحبل وإنزاله من "مسقط" إحدى العمارات السكنية حتى يتم السيطرة عليه، وتمكن بالفعل من الإمساك به ووضعه داخل "شوال".

وأشارت مروة، إلى انهم تسلموا "النسناس" من إدارة الحماية المدنية، والبحث الجنائى، وتم إضافته إلى "القرود" الموجودة بالحديقة كحرز لحين صدور قرار النيابة العامة بإضافته رسميًا.

وأوضحت مديرة الحديقة، أن الحديقة بها 5 قرود من نفس نوع "النسناس" المضبوط من قبل الأمن، وتم التحفظ عليه بموجب محضر رسمى، قائلة: "هنأكله وهنراعيه وهنضمه لقرود الحديقة".

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التحرير

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