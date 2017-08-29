أفضل لاعب في العالم للصم والبكم: «أنا زي ميسي ورنالدو» (فيديو)

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عرضت الإعلامية إيمان الحصري، مقطع فيديو وصور توضح المأساة الذي يعيشها الكابتن طارق الجزار، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم للصم والبكم، حيث كان يبيع فاكهة في الشارع.

وقال الجزار، خلال مداخلة مع برنامج «مساء دي أم سي» على قناة «دي أم سي»: «سلام عليكم، عاملين إيه، كل سنة وأنتم طيبين، هناك مشكلة تواجه كل لاعبي منتخب مصر للصم والبكم، أنا السنة اللي فاتت جبت جائزة أفضل لاعب في العالم، زي ميسي وكريستيانو رونالدو، والوزير اعطانى مكافأة 60 ألف جنيه، ولم يتم صرفها بعد».

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وأضاف شقيقة أنه يقوم ببيع الفاكهة في الشارع من أجل أن يتحصل على لقمة عيش لأسرته، موضحًا أن طارق توظف في هيئة الطرق والكباري، ولكن «اليومية بتاعته بـ20 جنيه»، على حد قوله.