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أفضل لاعب في العالم للصم والبكم: «أنا زي ميسي ورنالدو» (فيديو)

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أفضل لاعب في العالم للصم والبكم: «أنا زي ميسي ورنالدو» (فيديو) أفضل لاعب في العالم للصم والبكم: «أنا زي ميسي ورنالدو» (فيديو)

التحرير

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عرضت الإعلامية إيمان الحصري، مقطع وصور توضح المأساة الذي يعيشها الكابتن طارق الجزار، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم للصم والبكم، حيث كان يبيع فاكهة في الشارع.

وقال الجزار، خلال مداخلة مع برنامج «مساء دي أم سي» على قناة «دي أم سي»: «سلام عليكم، عاملين إيه، كل سنة وأنتم طيبين، هناك مشكلة تواجه كل لاعبي منتخب للصم والبكم، أنا السنة اللي فاتت جبت جائزة أفضل لاعب في العالم، زي ميسي وكريستيانو رونالدو، والوزير اعطانى مكافأة 60 ألف جنيه، ولم يتم صرفها بعد».

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وأضاف شقيقة أنه يقوم ببيع الفاكهة في الشارع من أجل أن يتحصل على لقمة عيش لأسرته، موضحًا أن طارق توظف في هيئة الطرق والكباري، ولكن «اليومية بتاعته بـ20 جنيه»، على حد قوله.

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التحرير

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