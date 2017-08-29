بالصور.. ننشر أسماء 5 قتلى في حادث تصادم بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن حادث تصادم أتوبيس نقل عام، على سيارة نقل محملة بالدواجن بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أسفر عن مصرع 14 شخصا وإصابة 42 غيرهم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة ببني سويف، في تصريحات صحفية، أن مستشفى بني سويف العام استقبل 42 مصابا بكسور وكدمات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج، وجار تقديم الإسعافات لهم في الأقسام الداخلية من المستشفى.

وأشار حميدة إلى نقل 14 جثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام، وناصر المركزي، حيث استقبلت مشرحة مستشفى ناصر 5 حالات وفاة، وهم عاطف غبريال عياد، وحسن محمد قطب، رأفت علي، سائق الأتوبيس، وقطب محمد قطب، ومؤمن عبد الفتاح عبد الحليم، فيما استقبلت مشرحة مستشفى بني سويف العام 10 جثث مجهولة الهوية حتى الآن.

وشهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم ببني سويف، حادث تصادم أتوبيس نقل عام، رقم 20047 تابع لشركة الوجه القبلي للنقل "الصعيد للرحلات"، وسيارة نقل محملة بالدواجن رقم 18297 نقل البحر الأحمر، ما أسفر عن مصرع 14 وإصابة 42، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.