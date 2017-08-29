أخبار عاجلة

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء -
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. ننشر أسماء 5 قتلى في حادث تصادم بني سويف

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. ننشر أسماء 5 قتلى في حادث تصادم بني سويف

05:55 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

  • عرض 7 صورة

    ee950573ba.jpg

  • عرض 7 صورة

    d018a82254.jpg

  • عرض 7 صورة

    3b3f9d81bb.jpg

  • عرض 7 صورة

    17f4c758d6.jpg

  • عرض 7 صورة

    692a2bc519.jpg

  • عرض 7 صورة

    1f530446ee.jpg

  • عرض 7 صورة

    4d4fbc887a.jpg

إعادة الألبوم

الصور الأولى من موقع حادث تصادم بطريق بني سويف الصحراوي

الألبوم التالى

الصور الأولى من موقع حادث تصادم بطريق بني سويف الصحراوي

بني سويف ــ أحمد كامل:

قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن حادث تصادم أتوبيس نقل عام، على سيارة نقل محملة بالدواجن بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أسفر عن مصرع 14 شخصا وإصابة 42 غيرهم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة ببني سويف، في تصريحات صحفية، أن مستشفى بني سويف العام استقبل 42 مصابا بكسور وكدمات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج، وجار تقديم الإسعافات لهم في الأقسام الداخلية من المستشفى.

وأشار حميدة إلى نقل 14 جثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام، وناصر المركزي، حيث استقبلت مشرحة مستشفى ناصر 5 حالات وفاة، وهم عاطف غبريال عياد، وحسن محمد قطب، رأفت علي، سائق الأتوبيس، وقطب محمد قطب، ومؤمن عبد الفتاح عبد الحليم، فيما استقبلت مشرحة مستشفى بني سويف العام 10 جثث مجهولة الهوية حتى الآن.

وشهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم ببني سويف، حادث تصادم أتوبيس نقل عام، رقم 20047 تابع لشركة الوجه القبلي للنقل "الصعيد للرحلات"، وسيارة نقل محملة بالدواجن رقم 18297 نقل البحر الأحمر، ما أسفر عن مصرع 14 وإصابة 42، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الصور الأولى من موقع حادث تصادم بطريق بني سويف الصحراوي

    أخبار

  • الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث بني سويف إلى 14 حالة وفاة وإصابة 42

    أخبار

  • ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم بني سويف إلى 12 قتيلا و40 مصابا

    أخبار

  • مصرع 6 أشخاص وإصابة 25 في حادث تصادم بصحراوي بني سويف

    أخبار

إعلان

ab68d14919.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية