أخبار عاجلة

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء -
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

جنايات القاهرة تواصل محاكمة المتهمين بـ"قتل ميادة أشرف"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جنايات القاهرة تواصل محاكمة المتهمين بـ"قتل ميادة أشرف"

05:00 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

قتل ميادة أشرف

كتب - صابر المحلاوي:
تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الثلاثاء، محاكمة 48 متهمًا من عناصر لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف التي وقعت بمنطقة "عين شمس" والتي أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة ماري جورج.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت قيام قيادات جماعة الإخوان وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" بتأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين من تنظيم الإخوان وذلك التحالف، لتكون جناحا عسكريا للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين لمنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المواطنين المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى في البلاد، فضلا عن استهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة بقصد إسقاط الدولة المصرية.

كما كشفت التحقيقات عن تدبير لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، تجمهرا بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014 تنفيذا لتلك الأغراض الإرهابية الإخوانية، فقاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم، والإعلاميين، وقوات الشرطة، وأطلق أحده المتهمين عيارا ناريا صوب الصحفية ميادة أشرف أثناء قيامها بتصوير أفعالهم الإجرامية، فأصابتها في رأسها، مرديا إياها صريعة، كما أطلق متهم آخر عيارا ناريا صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم أصاب الطفل شريف عبد الرؤوف في رأسه ما أودى بحياته.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجنايات تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس"

    أخبار

  • رفض طعن نجلة خيرت الشاطر على قرار منعها من السفر

    أخبار

  • تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بأحداث عين شمس لـ 17 سبتمبر

    أخبار

  • مد أجل الحكم على 493 متهمًا في قضية "أحداث مسجد الفتح" لـ 18 سبتمبر

    أخبار

إعلان

8af233596d.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صالون أنوشكا - الحلقة الـ 6 الموسم الأول | ميرفت أمين وشيرين رضا ويسرا اللوزي | الحلقة كاملة

صالون أنوشكا - الحلقة الـ 6 الموسم الأول | ميرفت أمين وشيرين رضا ويسرا اللوزي | الحلقة كاملة

صالون أنوشكا - اعرف مين أجمل رجل في السينما المصرية من وجهة نظر ميرفت أمين وشيرين رضا ويسرا

صالون أنوشكا - اعرف مين أجمل رجل في السينما المصرية من وجهة نظر ميرفت أمين وشيرين رضا ويسرا

صالون أنوشكا - الفنانة شيرين رضا : مفيش ست مش جميلة .. فيه ست كسلانة

صالون أنوشكا - الفنانة شيرين رضا : مفيش ست مش جميلة .. فيه ست كسلانة

صالون أنوشكا - ايه اللي ممكن يكسر الست ؟ رد الفنانات ميرفت أمين وشيرين رضا ويسرا اللوزي

صالون أنوشكا - ايه اللي ممكن يكسر الست ؟ رد الفنانات ميرفت أمين وشيرين رضا ويسرا اللوزي