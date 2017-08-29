آبي وترامب يتفقان على تكثيف الضغوط على كوريا الشمالية
آبي وترامب يتفقان على تكثيف الضغوط على كوريا الشمالية
04:53 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017
طوكيو - (د ب أ)
اتفق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محادثة هاتفية، على فرض مزيد من الضغوط على كوريا الشمالية بعد أن أطلقت صاروخا حلق فوق اليابان، حسبما أعلن رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء.
وقال آبي للصحفيين عقب المكالمة إنه اتفق مع ترامب على الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للأمم المتحدة لبحث مزيد من الإجراءات ضد كوريا الشمالية وتكثيف الضغوط على تلك الدولة المعزولة.
وأضاف آبي "أخبرني الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة تقف وراء اليابان بنسبة 100%".
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