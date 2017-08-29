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اليوم.. إعادة محاكمة متهم بقضية "اغتيال النائب العام"

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مصراوي Masrawy

اليوم.. إعادة محاكمة متهم بقضية "اغتيال النائب العام"

04:01 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

محاكمة متهم بقضية اغتيال النائب العام

كتب - صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة المتهم البسطاوي غريب في القضية المتداولة إعلاميا بـ"اغتيال النائب العام".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي، وممدوح عبد الرشيد.

كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 15 سنة غيابيا للمتهم البسطاوي غريب.

ويواجه المتهمون عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

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