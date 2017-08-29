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الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث بني سويف إلى 14 حالة وفاة وإصابة 42

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مصراوي Masrawy

الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث بني سويف إلى 14 حالة وفاة وإصابة 42

03:29 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث بني سويف إلى 14 حالة وفاة وإصابة 42

القاهرة - أ ش أ

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات في حادث تصادم بين أتوبيس بني سويف وسيارة نصف نقل، وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إلى 14 حالة وفاة و42 إصابة.

وأضاف مجاهد، في تصريح صحفي، أن 10 وفيات تم نقلهم إلى مستشفى بني سويف العام و4 إلى مستشفى ناصر المركزي، موضحا أن هناك 3 مصابين تم نقلهم إلى العناية المركزة.

وكان حادث مروع، وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بتصادم أوتوبيس نقل عام المنيا، قادم من القاهرة ومتجه لمحافظة المنيا، بسيارة نصف نقل، بالطريق الصحراوي الشرقى، بنطاق محافظة بني سويف.

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مصراوي Masrawy

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