اليوم.. سماع مرافعة النيابة في محاكمة 47 متهما بـ "أحداث عنف بالمنيا"

كتب - صابر المحلاوي:

تبدأ المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، لسماع مرافعة النيابة في محاكمة 47 متهما بأحداث تفجيرات مركز بنى مزار وكنيسة دلجا لجلسة 29 من أغسطس الجاري لاستكمال المرافعة فى قضيتين الأولى تتعلق بما عرف اعلاميا بقضية التفجيرات والمتهم فيها 40 شخصا بينهم 15 محبوسين على ذمة القضية.

وتعود الواقعة إلى صيف 2015 والقضية الثانية تتعلق باقتحام كنيسة دلجا والمتهم فيها 7 أشخاص كان قد صدر بحقهم أحكاما بالسجن المؤبد غيابيا قبل أن يتم القبض عليهم وتعاد اجراءات محاكمتهم مرة أخرى.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على 40 متهما فى عام 2015 من بينهم 15 متهمًا وجهت لهم التهم المنسوبة إليهم والواردة فى أمر الإحالة.