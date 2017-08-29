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ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم بني سويف إلى 12 قتيلا و40 مصابا

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مصراوي Masrawy

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم بني سويف إلى 12 قتيلا و40 مصابا

02:32 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم بني سويف إلى 12 قتيلا و40 مصابا

بني سويف - أحمد كامل:أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد ضحايا حادث تصادم أوتوبيس نقل عام المنيا، وسيارة نصف نقل، بنطاق محافظة بني سويف، إلى 12 قتيلا، و40 مصابًا.وقال وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، في تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، اليوم الثلاثاء، إن 9 متوفين تم إيداعهم بمشرحة مستشفى بني سويف العام، وإيداع 3 جثث آخرين، بمشرحة مستشفى ناصر المركزي، فيما يتلقى المصابون علاجهم بمستشفى بني سويف العام.وكان حادث مروع، وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عبارة عن تصادم أوتوبيس نقل عام المنيا، قائم من القاهرة ومتجه لمحافظة المنيا، بسيارة نصف نقل، بالطريق الصحراوي الشرقى، بنطاق محافظة بني سويف، ما أدى إلى مصرع 12 شخصًا، وإصابة 40 آخرين حتى الآن.

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مصراوي Masrawy

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