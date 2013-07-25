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الحلقة (16) من "خلف الله": نور الشريف يتزوج صباح.. وياسمين تنجب طفلا يتوفى بعد ساعات

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الحلقة (16) من "خلف الله": نور الشريف يتزوج صباح.. وياسمين تنجب طفلا يتوفى بعد ساعات الحلقة (16) من "خلف الله": نور الشريف يتزوج صباح.. وياسمين تنجب طفلا يتوفى بعد ساعات

كتب : أحمد العميد منذ 15 دقيقة

في الحلقة السادسة عشر من مسلسل "خلف الله"، تتحسن الحالة الصحية للطفلة شيماء المعاقة ابنة بائعة الشاي صباح على يد خلف الله، ما يدفع صباح إلى عمل حفل لأهالي منطقتها، بينما يفاجئها خلف بطلب الزواج منها أثناء الحفل، وهو ما يحدث بالفعل.

تعاني ياسمين من آلام شديدة وتعسر في ولادة ابن خلف الله، حتى أن الأخير يرى في منامه معاناتها، فيهب مسرعا إليها في المستشفى التي تحتجزها ويقف بجانبها حتى تنجب.

يختفي خلف الله عقب خروج ابنه من غرفة العمليات، لكن الولد يموت عقب ولادته بساعات، ويرحل خلف قبل سماع نبأ الوفاة.

أما صباح زوجة خلف الله، فتستيقظ من نومها ولا تجده بجوارها على الفراش، فتهرع لتكتشف أنه ترك لها مبلغا ماليا ورحل، فتدخل في نوبة بكاء.

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