برلماني: مصر تحتاج فترة رئاسية أطول.. ولن أقبل بأكثر من ولايتين (فيديو)

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علق النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، على مقترح تعديل الدستور، قائلًا إنه بالاتفاق مع 23 نائبًا سوف يقوم بجمع التوقيعات كاملة بعد انتهاء إجازة العيد في خلال 15 يومًا، وسيقوم بمقابلة المهندس محمد السويدي، رئيس دعم مصر، وسيتكفل بجمع 120 ألف طلب، من أجل تعديل الدستور.

وأشار نصر الدين، خلال حواره ببرنامج «ساعة من مصر» الذي يعرض على فضائية «الغد»، إلى أن الرئيس لن يرفض شيء لمصلحة الشعب المصري، ويجب أن يكون الحكم فى مصر مبني على المؤسسات والقواعد الاقتصادية والسياسية التى تناسب مصر والشعب المصري وليس رئيس الدولة فقط.

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وأكد أن مصر دولة نامية تحتاج إلى فترة رئاسية لا تقل عن 5 سنوات، ولكن مقترح تعديل الدستور لا يعزز حكم الشخص، وأن مصر أصبحت دولة جديدة والدستور ليس قرآن ولا إنجيل، ويجب أن يكون قابلًا للتغيير، مشيرًا إلى أنه لا يقبل أن يزيد عدد مرات التطرق إلى الولاية عن ولايتين (فترتين رئاسيتين) ولا نقاش في هذا الأمر.