بالصور.. حريق يلتهم مخزن مستحضرات طبية بكفر الشيخ 01:42 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

عرض 28 صورة

عرض 28 صورة

عرض 28 صورة

عرض 28 صورة

عرض 28 صورة

عرض 28 صورة

عرض 28 صورة

عرض 28 صورة

عرض 28 صورة

عرض 28 صورة

عرض 28 صورة

عرض 28 صورة

عرض 28 صورة

عرض 28 صورة

عرض 28 صورة

عرض 28 صورة

عرض 28 صورة

عرض 28 صورة

عرض 28 صورة

عرض 28 صورة

عرض 28 صورة

عرض 28 صورة

عرض 28 صورة

عرض 28 صورة

عرض 28 صورة

عرض 28 صورة

عرض 28 صورة

عرض 28 صورة

إعادة الألبوم الألبوم التالى بالصور - محافظ أسوان يستقبل السفير الكوري ويبحث معه اقتراحات تنشيط

بالصور.. حريق يلتهم مخزن مستحضرات طبية بكفر الشيخكفر الشيخ - إسلام عمار:اشتعلت النيران بمخزن مستحضرات طبية وأدوات تجميل في منطقة هندسة كهرباء دسوق بكفر الشيخ، مساء الثلاثاء، ما أدى لتفحم محتويات المخزن بالكامل، وإصابة 3 أشخاص باختناقات، بحسب الشرطة.انتقلت 6 سيارات إطفاء بوحدة الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، و4 سيارات إسعاف، وسيارات مياه متنقلة، وفُصل التيار الكهربائى عن المنطقة بالكامل، أثناء التعامل مع الحريق.كما انتقل اللواء عماد أبو النور، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، لفرقة دسوق، والعميد هشام مطر، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، والمقدم هشام السمادونى، رئيس مباحث القسم، والرائد فتحى أبو ريا نائب، مأمور القسم، وقوة من الشرطة، وفُرض كردون أمني حول مكان الواقعة.وقال شهود عيان إنهم رأوا النيران تشتعل وتخرج من شرفة الطابق الثاني بمنزل المواطن "س.أ"، وتبين أن الطابق الذي حدثت به الواقعة يستخدمه صاحب العقار، كمخزن للمستحضرات الطبية وأدوات التجميل، وسارع أهالي المنطقة لإخماد الحريق، عن طريق الصعود على سلم سيارة شركة الكهرباء، التي حضرت قبل وصول سيارات وحدة الإطفاء.أجريت المعاينة المبدئية، وتبين من خلالها أن المخزن عبارة عن شقة واحدة، وأن أسباب نشوب الحريق، ماس كهربائى، اشتعل ببعض سلع المستحضرات الطبية وأدوات التجميل، امتد إلى باقي السلع، ما أدى لالتهامها وتفحمها بالكامل، وجار حصر التلفيات والخسائر الناتجة عن هذا الحريق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

نيابة كفر الشيخ تأمر بضبط جزارين اثنين حازا أختام لحوم مزورة

بالصور..استكمال أعمال الرصف بقرية دقلت بكفر الش

بالصور.. ضبط نصف طن لحوم فاسدة قادمة من القاهرة بكفر الشيخ

مصرع ثلاثة أطفال وإصابة 3 آخرين في حريق بالفيوم

إعلان

إعلان