وزير الرياضة يعلن موقفة النهائي من أزمة الأهلي مع اللجنة الأوليمبية

التحرير

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أعلن وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبد العزيز، موقفه النهائي في الأزمة المشتعلة بين النادي الأهلي واللجنة الأوليمبية المصرية، بسبب النزاع القانوني حول اللائحة الخاصة وعمومية القلعة الحمراء التي أقيمت علي يومين بمقري مدينة نصر والجزيرة.

وقال الوزير في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: "لن أتدخل في هذه الأزمة ولم يعد لوزارة الشباب والرياضة أي دور".

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وأضاف، "اللجنة الأوليمبية هي من ستتولى إدارة هذا الملف والتعامل معه وإصدار القرارات، وهشام خطب من يحق له الكلام والتعليق".

وأكمل الوزير "نعيش أيام حساسة ومصيرية في مشوار تأهل مصر إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، على هامش مباراتي أوغندا، وكل تركيزنا واهتمامنا بأن ننجح في الفوز لإدخال السعادة في قلوب 90 مليون مصري يريدون الشعور بفرحة الصعود إلى المونديال".