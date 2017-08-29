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بالفيديو - تخجل من رائحة العرق؟.. جهاز جديد "يشمك" وينذرك بها

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مصراوي Masrawy

- تخجل من رائحة العرق؟.. جهاز جديد "يشمك" وينذرك بها

01:17 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

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بعد ارتفاع أسعارها.. أشهر عيوب الحقيبة المدرسية التي يمكن إصلاحها

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بعد ارتفاع أسعارها.. أشهر عيوب الحقيبة المدرسية التي يمكن إصلاحها

 كتب - هشام عواض:

يعاني الكثير منا في الصيف من رائحة العرق المنبعثة منه، ويسبب هذا ازعاج وحرج له، ولهذا طورت شركة يابانية جهازًا ثوريًا يخبرك كيف يشعر زملاؤك في العمل أو أفراد أسرتك تجاه رائحة جسدك، وما إذا كانت تصدر عنك رائحة كريهة أم لا.

وكشفت الشركة النقاب عن جهاز "كون كون" أو "شم شم"، وهو بحجم الموبايل، ويعمل على شم منطقة تحت الإبط أو القدم أو أي منطقة أخرى من الجسم، ويعطي تقييماً على شكل درجات للرائحة، بحسب موقع "abc" الأمريكي.

ويتميز الجهاز بصغر الحجم، حتى يتناسب بالاحتفاظ به داخل الحقيبة، وإخراجه بشكل سري ودسه أسفل إبطه، دون أن يشعر أحد بذلك، ليحصل على النتيجة التي تخبره إذا كانت الرائحة الصادرة عنه مزعجة للآخرين.

وقال "داسيوك كودا" المسئول في الشركة المنتجة للجهاز : "نحن نسعى لخلق ثقافة إيجابية، من خلال التأكد من عدم إصدار روائح كريهة من أجسامنا، والاعتناء بالنظافة بشكل دائم. في اليابان، الروائح الكريهة أصبحت قضية اجتماعية، والشعب الياباني صارم جداً فيما يتعلق بذلك".

وأضاف "كودا"، "نحن بحاجة لمثل هذا الجهاز، لأن أنوفنا تتوقف عن شم روائحنا الشخصية بعد فترة من الزمن، في حين أن الناس من حولنا يشمون هذه الروائح على الفور، وربما تكون منفرة". 

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