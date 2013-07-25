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الحلقة (15) من "العقرب": جابر يخبر غرام أنه يحبها

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الحلقة (15) من "العقرب": جابر يخبر غرام أنه يحبها الحلقة (15) من "العقرب": جابر يخبر غرام أنه يحبها

كتب : محمد عاشور منذ 14 دقيقة

في الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "العقرب"، يفر جابر مع الدكتور سالي على نفس الطائرة إلى العاصمة الإنجليزية لندن.

يخبر جابر غرام بأنه سعيد أنهما سيسافران سويا، ويجلسان لتناول العشاء مع نصار بيه، لكن الأخير يضطر للنوم بعد إبلاغ الدكتور سالي له بأن الاجتماع سيكون في الثامنة صباحا.

يستغل جابر الفرصة ويطلب من غرام أن يذهبا سويا للتنزه، ويدخلان ملهى ليلي ويرقصان سويا، وفي طريق العودة إلى الفندق يخبرها أنه يحبها.

مسلسل "العقرب" من إخراج نادر جلال، وبطولة منذر رياحنة وهالة فاخر ولقاء الخميسي وريم الباردوي ومحمد لطفي.

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