العرب اليوم: انفجار في حي الصدر بالعراق وقصف عنيف للطيران السوري
العرب اليوم: انفجار في حي الصدر بالعراق وقصف عنيف للطيران السوري
12:34 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017
اعداد - عبدالعظيم قنديل:تأثرت الساحة العربية، اليوم الإثنين، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها مقتل اشتباكات عنيفة في العاصمة اليمنية صنعاء وانفجار يهز حي الصدر، إضافة إلى قصف بغاز الكلور بواسطة طارات النظام السوري.1- ألمانيا ومصر تعززان التعاون في قضايا اللجوء وزير الخارجية المصري سامح شكري (أ ف ب)قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، في برلين إنه تم توقيع اتفاق سياسي ينص على سلسلة من الإجراءات في هذا الشأن عقب مفاوضات استمرت شهورا.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا2- قصف الطيران السوري بلدة عين ترما بغاز الكلور مقاتلة تابعة إلى طيران الجيش النظامي السوري - أرشيفية (أ ف ب)أصيب 15 شخصا بحالة اختناق جراء قصف للطيران السوري على بلدة عين ترما في الغوطة الشرقية بغاز الكلور السام ، بحسب مصادر طبية في سوريا.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا3- مقتل 10عراقيين واصابة 23 في انفجار حي الصدر ازالة آثار الانفجار في حي الصدر اليوم (أ ف ب)أفادت مصادر طبية وأمنية عراقية بمقتل 10 عراقيين وإصابة أكثر من 23 اخرين في انفجار سيارة مفخخة في سوق جميلة التجاري في حي الصدر الشيعي شرقي بغداد.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا4- الأردن وأمريكا يبحثان تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل الأردني في واشنطن - أرشيفية (أ ف ب)التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات قائد سلاح الجو الأمريكي بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق أول جيفري هاريجيان والوفد المرافق له الذي يزور الأردن حاليًا.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا5- اشتباكات عنيفة بين الحوثيين وقوات صالح بصنعاء تصاعد الدخان في العاصمة اليمنية صنعاء جراء الاشتباكات (أ ف ب)أفاد سكان ومصدر عسكري في صنعاء التي يسيطر عليها طرفا التحالف أن هدوء حذر يخيم على العاصمة وخصوصا في الأحياء التي شهدت اشتباكات، مع بدء سحب مسلحي القوات الموالية لصالح من الشوارع.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
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