أخبار عاجلة

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء -
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور - محافظ أسوان يستقبل السفير الكوري ويبحث معه اقتراحات تنشيط السياحة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور - محافظ أسوان يستقبل السفير الكوري ويبحث معه اقتراحات تنشيط السياحة

12:38 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

  • عرض 4 صورة

    d0a28d03eb.jpg

  • عرض 4 صورة

    bd941f4e76.jpg

  • عرض 4 صورة

    93967ef29f.jpg

  • عرض 4 صورة

    4e239246c3.jpg

إعادة الألبوم

بـ 90 جنيهًا للكيلو.. ضخ كميات من اللحوم بمعرض منتزه الإسماعيلية

الألبوم التالى

بـ 90 جنيهًا للكيلو.. ضخ كميات من اللحوم بمعرض منتزه الإسماعيلية

أسوان - إيهاب عمران:
أكد اللواء مجدى حجازي محافظ أسوان، على تطلع المحافظة إلى زيادة معدلات حركة السياحة الكورية وعودتها لطبيعتها داخل المحافظة خلال الموسم السياحي القادم.

وأشار المحافظ إلى أن أسوان كانت محطة هامة ومقصد سياحي هام للكوريين خلال الفترة الماضية، وذلك في ظل ما تتمتع به المحافظة من استقرار وأمان، إلى جانب التنوع في الأنماط السياحية سواءً كانت أثرية أو علاجية أو بيئية أو نيلية أو سفاري وصيد، إضافة إلى تمتع المحافظة بالطقس الدافئ المعتدل فضلاً عن تفرد أهلها بالطيبة والبشاشة وحسن استقبال ضيوفهم.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء مجدى حجازي محافظ أسوان، مساء اليوم لسفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة يوون سون جو والوفد المرافق له.

ووجه ًالمحافظ شكره للسفير الكوري لحرصه على زيارة محافظة أسوان لتدشين العديد من مشروعات التعاون بين البلدين ومنها افتتاح قسم للغة الكورية بجامعة أسوان، بجانب رعاية لعبة التايكوندو بنادي أسوان الرياضي، وهو الذى يفتح المجال أمام المشروعات الاستثمارية من الجانب الكوري على أرض هذه المحافظة الواعدة التي تتفرد بالثروات التعدينية والسمكية، بالإضافة إلى تنوع مصادر الطاقة وخاصة الشمسية.

من جهته؛ أشاد السفير الكوري بالتطور الذى تشهده العلاقات المصرية الكورية ولاسيما بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح لكوريا الجنوبية العام الماضي لتشمل التعاون البناء فى المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والرياضية مما ساهم فى زيادة حجم الاستثمارات الكورية فى بشكل كبير لتوفر حوالى 20 ألف فرصة عمل ، مؤكداً على أن افتتاح قسم للغة الكورية بجامعة أسوان من ضمن 3 جامعات مصرية سيكون جسراً حيوياً لتطوير العلاقات بين البلدين وخاصة أن أسوان هى البوابة الرئيسية على قارة إفريقيا.

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة للسفير الكورى وذلك تعبيراً عن ترحيب أسوان به واعتزازا وتقديراً بعلاقات الصداقة بين مصر وكوريا الجنوبية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • للمرة الثالثة.. محافظ أسوان يتفقد استعدادات الاحتفال العالمي بأبو

    أخبار

  • الإعلان عن إقامة نموذج مماثل لسوق "الترجمان" في أسوان

    أخبار

  • أسوان ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة السيول

    أخبار

  • محافظ أسوان يعلن رفع حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحى

    أخبار

إعلان

813814fbec.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا