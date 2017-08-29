بالصور - محافظ أسوان يستقبل السفير الكوري ويبحث معه اقتراحات تنشيط السياحة

أسوان - إيهاب عمران:

أكد اللواء مجدى حجازي محافظ أسوان، على تطلع المحافظة إلى زيادة معدلات حركة السياحة الكورية وعودتها لطبيعتها داخل المحافظة خلال الموسم السياحي القادم.

وأشار المحافظ إلى أن أسوان كانت محطة هامة ومقصد سياحي هام للكوريين خلال الفترة الماضية، وذلك في ظل ما تتمتع به المحافظة من استقرار وأمان، إلى جانب التنوع في الأنماط السياحية سواءً كانت أثرية أو علاجية أو بيئية أو نيلية أو سفاري وصيد، إضافة إلى تمتع المحافظة بالطقس الدافئ المعتدل فضلاً عن تفرد أهلها بالطيبة والبشاشة وحسن استقبال ضيوفهم.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء مجدى حجازي محافظ أسوان، مساء اليوم لسفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة يوون سون جو والوفد المرافق له.

ووجه ًالمحافظ شكره للسفير الكوري لحرصه على زيارة محافظة أسوان لتدشين العديد من مشروعات التعاون بين البلدين ومنها افتتاح قسم للغة الكورية بجامعة أسوان، بجانب رعاية لعبة التايكوندو بنادي أسوان الرياضي، وهو الذى يفتح المجال أمام المشروعات الاستثمارية من الجانب الكوري على أرض هذه المحافظة الواعدة التي تتفرد بالثروات التعدينية والسمكية، بالإضافة إلى تنوع مصادر الطاقة وخاصة الشمسية.

من جهته؛ أشاد السفير الكوري بالتطور الذى تشهده العلاقات المصرية الكورية ولاسيما بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكوريا الجنوبية العام الماضي لتشمل التعاون البناء فى المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والرياضية مما ساهم فى زيادة حجم الاستثمارات الكورية فى مصر بشكل كبير لتوفر حوالى 20 ألف فرصة عمل ، مؤكداً على أن افتتاح قسم للغة الكورية بجامعة أسوان من ضمن 3 جامعات مصرية سيكون جسراً حيوياً لتطوير العلاقات بين البلدين وخاصة أن أسوان هى البوابة الرئيسية على قارة إفريقيا.

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة للسفير الكورى وذلك تعبيراً عن ترحيب أسوان به واعتزازا وتقديراً بعلاقات الصداقة بين مصر وكوريا الجنوبية.