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جمال حمزة: «هؤلاء لم يستحقوا الرحيل عن الزمالك.. وشيكابالا كان لازم يمشي»

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جمال حمزة: «هؤلاء لم يستحقوا الرحيل عن الزمالك.. وشيكابالا كان لازم يمشي» جمال حمزة: «هؤلاء لم يستحقوا الرحيل عن الزمالك.. وشيكابالا كان لازم يمشي»

التحرير

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رفض جمال حمزة، نجم السابق، المقارنة بينه وبين محمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد الفريق الأبيض، المعار حاليًا لنادي الرائد السعودي، مشيرًا إلى أن رحيل الأخير في فترة الانتقالات الحالية جاء في توقيت جيد.

وأضاف «حمزة» خلال لقائه اليوم الاثنين ببرنامج «في الاستاد»، عبر اذاعة «نجوم FM»، «شيكابالا كان لازم يمشي، وإمكانياته تجعل أي فرقة تحتاجه، وأرى أن مصلحته في عدم التواجد حاليًا في الزمالك لأن الناس كانت تحمله كل الأزمات اللي بيمر بيها الفريق».

وعن رحيل بعض اللاعبين عن القلعة البيضاء، قال حمزة: إنه يرى إسلام جمال مدافع جيد ولم يكن يستحق الرحيل فهو لم يحصل على فرصته، مشيرًا إلى أن أحمد حجازي ارتكب خطأ فادح مع وست بروميتش الإنجليزي، فهل المدرب والجماهير ستقتله بالعكس سيظل لاعبًا أساسيًا، ونفس الحال شوقي السعيد وأحمد جعفر أيضًا كان يجب أن يستمرا  ويحصلا على فرصتهما.

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وتابع، «معروف يوسف كان يجب أن يرحل وإبراهيم صلاح أيضًا من الأفضل أنه رحل، ومحمود عبد العاطي «دونجا» وطارق حامد لا يرحلون أيضًا، وأحمد رفعت كان يجب أن يرحل فهو لم يقدم المطلوب منه أو مستواه مع إنبي، وحسام باولو لا يصلح للعب في الزمالك لأن طريقة لعبه غير مناسبة للفريق».

 واستكمل، «قرارعودة حازم إمام وخالد قمر ويوسف أوباما صائب، لكن قرار عودة إبراهيم عبدالخالق غير موفق»، مضيفًا أنه ينتظر ظهور محمود علاء بشكل جيد مع الفريق لأنه من الصفقات القوية، ويجب أن ينضم لمنتخب ، كما أن أحمد كابوريا وصلاح عاشور ورزاق سيسيه من اللاعبين المهمين وسيمثلون إضافة قوية لو تأقلم مع الزمالك.

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