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جمال حمزة: مرتضى ليس له منافس وسيفوز في الانتخابات باكتساح

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جمال حمزة: مرتضى ليس له منافس وسيفوز في الانتخابات باكتساح جمال حمزة: مرتضى ليس له منافس وسيفوز في الانتخابات باكتساح

التحرير

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 قال جمال حمزة، نجم السابق، إن لاعبي الفريق الأبيض الحاليين مختلفين بشكل كبير عن جيله الذي حقق ألقاب كثيرة للنادي، مشددًا على أن هناك نجوم صنعتهم «السوشيال ميديا».

وأضاف «حمزة» خلال لقائه اليوم الإثنين ببرنامج «في الاستاد»، عبر اذاعة «نجوم FM»، أنه فضل العمل حاليًا في مجال التحليل، مشيرًا إلى أن الماديات أصبحت مسيطرة في كل شيء والانتماء اختفى لدى اللاعبين الذين يفكرون فقط في المال.

وعن «نيبوشا» المدرب الزمالك الجديد، أكد أنه يملك فنيات رأيناها جميعًا في البطولة العربية، كما أن راتبه ليس كبيرًا متوقعًا له النجاح خاصة في ظل الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي الأبيض.

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وعن انتخابات القلعة البيضاء المقبلة، كشف حمزة:«احتمال كبير أنزل الانتخابات كمستقل ولن أكون على قائمة أحد، ولو وجدت نفسي ضمن قائمة المستشار بعد النجاح بالتأكيد سأرفض قراراته لو لم تعجبني وهذا الأمر حرية شخصية».

وتابع، «لن يكون هناك منافسة أمام مرتضى منصور من أحد وسيفوز باكتساح، وأنا في النادي وأعلم ما يقوله الأعضاء والنادي أصبح على مستوى عالي جدًا والمنشآت رائعة ولا أحد ينكر التطوير الذي حققه، وهناك إيجابيات يجب أن نرصدها ونذكرها لم نراها على مدار التاريخ».


 

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التحرير

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