«أحلى من التفاح يا خوخ».. أفضل لاعب في العالم «بياع فاكهة» بالجيزة

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نشر طارق الجزار، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم للصم والبكم، صورًا له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وهو يبيع الفاكهة في ميدان الجيزة.

صور طارق وهو يبيع الفاكهة في الشارع، أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأعربوا عن حزنهم أن يكون مصير أحد أفضل لاعبي العالم "الوقوف على عربة خضار وفواكه"، ووجهوا انتقادات حادة لخالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، واتهموه بالإهمال والتقصير في حق المواهب الرياضية، لاسيما أن هذه ليست الحالة الأولى التي يحدث فيها ذلك حيث سبق وابتعد أكثر من بطل في المصارعة عن الرياضة بسبب الإهمال، منهم من ترك البلد واتجه للعمال في أوروبا وحصل على الرعاية ومنهم من ترك الرياضة وتوجه للعمال في مجالات أخرى داخل مصر.

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وكان طارق الجزار قد حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم خلال بطولة كأس العالم الماضية للصم والبكم، التي أقيمت في إيطاليا، وحصد المنتخب المصري فيها المركز الخامس بعد الفوز على أمريكا بهدفين نظيفين في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

يذكر أن منتخب مصر كان قد حصل على المركز الثالث وإحراز الميدالية البرونزية فى أوليمبياد الصم والبكم 2017.