ترامب غير نادم على العفو عن مسؤول أمني سابق مثير للجدل

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الامريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، انه متمسك بالعفو الذى اصدره عن المسؤول السابق عن انفاذ القانون جو اربايو، وهو ناقد صريح للهجرة غير الشرعية.

وقال ترامب انه يعتقد أن الكثير من الناس في ولاية اريزونا، حيث خدم اربايو كمسؤول أمني في واحدة من أكبر المقاطعات في الولاية، يعتقدون أن العفو كان الشيء الصحيح للقيام به.

وفى حديثه فى مؤتمر صحفى عقده في البيت الابيض، قال الرئيس إن اربايو (85 عامًا) قد خضع لمعاملة "غير عادلة بشكل لا يصدق" العام الماضى قبيل الانتخابات عندما أمره قاض بالتوقف عن سجن المهاجرين غير الشرعيين المشتبه فيهم.

وخسر اربايو الانتخابات وتم ادانته الشهر الماضى بتهم ازدراء جنائية بعد أن تجاهل أمر المحكمة. ويحمية العفو من مزيد من الملاحقة القضائية.

وكان اربايو، الذى ايد ترامب فى انتخابات الرئاسة عام 2016، شريفا لمقاطعة ماريكوبا لمدة 24 عاما قبل ان يخسر محاولة اعادة انتخابه.