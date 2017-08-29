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كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا حلق فوق اليابان

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مصراوي Masrawy

تطلق صاروخا باليستيا حلق فوق اليابان

11:38 م الإثنين 28 أغسطس 2017

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا حلق فوق اليابان

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا حلق فوق اليابا

(مصراوي)

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا على اليابان.

وذكرت وكالة "يونهاب" أن الصاروخ أطلق من منطقة قريبة من سونان في بيونج يانج في تمام الساعة 5:57 صباحا بالتوقيت المحلي واتجه شرقا، طبقا لهيئة الأركان المشتركة التي قالت "عبر السماء فوق اليابان".

وأعلن مسؤولون في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء ان كوريا الشمالية أطلقت صاروخا حلق فوق اليابان باتجاه المحيط الهادىء.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن الصاروخ الكوري الشمالي حلق فوق الأراضي اليابانية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي يحللان معلومات إضافية.

ويأتي الاستفزاز الكوري الشمالي بعد ثلاثة أيام من شن ثلاث قذائف اعتبرها الحلفاء صواريخ باليستية قصيرة المدى.

 

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مصراوي Masrawy

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