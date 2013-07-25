أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

درية شرف الدين تأمر بتكثيف الأغاني الوطنية بالتليفزيون دعما للجيش

Google+ Print
درية شرف الدين تأمر بتكثيف الأغاني الوطنية بالتليفزيون دعما للجيش درية شرف الدين تأمر بتكثيف الأغاني الوطنية بالتليفزيون دعما للجيش

كتب : انتصار حسنى منذ 12 دقيقة

من أجل حشد الجماهير المصرية لدعم الجيش المصري في الاستجابة لنداء النزول غد الجمعة طلبت درية شرف الدين، وزيرة الإعلام من شكري أبو عميرة، رئيس الاتحاد، إعطاء أوامر لجميع رؤساء القنوات والإذاعات بعرض وإذاعة كل الأغاني الوطنية القديمة والحديثة في مكتبات ماسبيرو والموجه للجيش المصري في جميع فواصل البرامج والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية وذلك على مدار اليومين القادمين.

وقد بدأ ماسبيرو بتكثيف عرض اوبريت "تسلم الأيادي" وأغنية حسين الجسمي "تسلم إيديك" وغيرها من الأغاني الوطنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة