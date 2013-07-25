درية شرف الدين تأمر بتكثيف الأغاني الوطنية بالتليفزيون دعما للجيش

كتب : انتصار حسنى منذ 12 دقيقة

من أجل حشد الجماهير المصرية لدعم الجيش المصري في الاستجابة لنداء النزول غد الجمعة طلبت درية شرف الدين، وزيرة الإعلام من شكري أبو عميرة، رئيس الاتحاد، إعطاء أوامر لجميع رؤساء القنوات والإذاعات بعرض وإذاعة كل الأغاني الوطنية القديمة والحديثة في مكتبات ماسبيرو والموجه للجيش المصري في جميع فواصل البرامج والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية وذلك على مدار اليومين القادمين.

وقد بدأ ماسبيرو بتكثيف عرض اوبريت "تسلم الأيادي" وأغنية حسين الجسمي "تسلم إيديك" وغيرها من الأغاني الوطنية.