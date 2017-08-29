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ليبرمان لـغوتيريس: حماس تشترط أمورًا "غير معقولة"

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مصراوي Masrawy

ليبرمان لـغوتيريس: حماس تشترط أمورًا "غير معقولة"

11:56 م الإثنين 28 أغسطس 2017

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان

غزة - (أ ش أ):
قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن حركة حماس لديها جنديان إسرائيليان هما هدّار جولدن وشاؤول آرون وتطالب إسرائيل بمطالب غير معقولة" على حد زعمه.

وأضاف ليبرمان - وفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الإثنين - " إن حماس لديها أيضا أسرى إسرائيليون عبروا الحدود إلى غزة وترفض الإفراج عن تفاصيل حالتهم".

كما زعم ليبرمان أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يُصعد الوضع في قطاع غزة للتحريض على مواجهة بين إسرائيل وحماس ، وبالتالي يفوز بالكعكة ويتناولها أيضا (على حد قوله).

وأقرت إسرائيل بشكل رسمي ولأول مرة أن حركة حماس أسرت 4 إسرائيليين، جنديان ومستوطنان، في قطاع غزة في شهر يونيو الماضي.

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مصراوي Masrawy

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