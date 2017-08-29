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مؤسس فيسبوك يستقبل مولودته الثانية

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مصراوي Masrawy

مؤسس فيسبوك يستقبل مولودته الثانية

11:36 م الإثنين 28 أغسطس 2017

مؤسس فيسبوك يستقبل مولودته الثانية

مؤسس فيسبوك يستقبل مولودته الثانية

مينلوبارك(أمريكا) - (د ب أ)
أعلن مؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربيرج، اليوم الاثنين، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، أنه رُزق هو وزوجته بريسيلا تشان، بمولودة ثانية.

ورحب الوالدان بالمولودة الجديدة، التي أطلق عليها أوجوست، من خلال رسالة، كما فعلا من قبل مع شقيقتها الكبرى ماكسيما في نهاية 2015.

وقال الوالدان إن الشيء الذي ينبغي لأوجوست أن تفعله في المقام الأول هو الاستمتاع بطفولتها، من خلال الخروج واللعب واستنشاق الزهور والتجول، مشيرين إلى أن الطفولة " فترة ساحرة".

وأضاف الوالدان أنه لا ينبغي لها أن تقضي هذا الوقت في الانشغال بمستقبلها، وتابعا أنهما سيعملان كل ما يمكنهما من أجل جعل العالم مكانا أفضل لكل الأطفال.

وكان زوكربيرج، قبل فترة قصيرة، اعلن اعتزامه قضاء فترة راحة طويلة مع صغيرتيه لمدة شهر، بعد الولادة، وأخذ عطلة طوال شهر ديسمبر المقبل.

وكان الملياردير الأمريكي قد أخذ عطلة لمدة شهرين بعد مولد ماكسيما.

وأوضح زوكربيرج أن فيسبوك تمنح عامليها عطلة لمدة أربعة أشهر لرعاية الأطفال " وأنا متأكد إلى حد بعيد أن المكتب سيظل قائما عندما أعود.

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مصراوي Masrawy

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