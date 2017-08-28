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«دعم مصر»: قرار السيسى بإنشاء أكاديمية للشباب تاريخى

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«دعم مصر»: قرار السيسى بإنشاء أكاديمية للشباب تاريخى «دعم مصر»: قرار السيسى بإنشاء أكاديمية للشباب تاريخى

التحرير

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‏‫وصف الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم دعم ، وعضو مجلس النواب، القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب بـ«التاريخى»، مطالبا حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة اتخاذ القرارات التنفيذية لإنشاء هذه الأكاديمية التى سوف يكون لها دورها فى تأهيل وتدريب الشباب المصرى فى مختلف المجالات، علي حد قوله.

وقال فى بيان له اليوم، إنه يجب أن تضم هذه الأكاديمية شخصيات سياسية على مستوى عال من الخبرة والكفاءة فى تأهيل وتدريب الشباب بأساليب علمية حديثة تؤهل الشباب المصرى فى الانخراط فى العمل السياسى والتنفيذى والمشاركة مع جميع مؤسسات الدولة فى مواجهة جميع التحديات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا.

واعتبر عضو مجلس النواب، هذا القرار والذي وصفه بغير المسبوق هدية لشباب مصر الذى أثبت للرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية من خلال مشاركته فى جميع المؤتمرات الشبابية التى حرص فيها الرئيس السيسى على إعطاء الفرصة الكاملة لشباب مصر فى المشاركة والإبداع بأفكاره وقدراته.

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ولفت إلي أن هذا القرار يؤكد أن الرئيس دائمًا ينحاز ويحقق متطلبات الشباب المصرى خاصة أن هذه الأكاديمية كانت مطلبا لشباب مصر خلال المؤتمرات الشبابية التى حرص الرئيس السيسى بنفسه على متابعة وتنفيذ جميع الاقتراحات والتوصيات الصادرة عنها.

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