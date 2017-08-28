تفاصيل إنقاذ ركاب قطار الصعيد من تكرار كارثة "قطاري الإسكندرية"​

كتب- عبد الله قدري:

كشف مصدر بالمراقبة المركزية بهيئة السكك الحديدية، عن تفادي سائق قطار رقم (872) المتجه من القاهرة إلى أسيوط، في الساعات الباكرة من صباح اليوم الاثنين، وقوع حادث "كارثي" مثل حادث تصادم قطاري الإسكندرية، الجمعه 11 أغسطس، الذي راح ضحيته أكثر من 40 راكبًا.

وقال المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه- لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام- الاثنين، إن القطار رقم 2006 (VIP) المتجه من القاهرة إلى أسوان تعطل عند منطقة كفر عمار على خط الصعيد، دون أن يؤشر عن وجود عطل بالقطار، مضيفًا أن سائق القطار رقم 872 المتجه من القاهرة إلى أسيوط والمقرر قيامه بعد قطار رقم (2006) بـ 15 دقيقة، فوجيء بوجود حاجز أمام على مسافة طويلة، فلجأ لتخفيف السرعة تدريجيًا قبل أن يصطدم بالقطار، ويتسبب في حادثة كبيرة.

وأضاف المصدر، أنه في نفس الوقت كانت إشارات "السيمافورات" مضاءة باللون الأخضر لسائق قطار رقم 872 وهو ما يعني أن الطريق أمامه ليس به أعطال، وهو ما يؤكد أن سائق قطار رقم 2006، لم يخطر المراقبين بوجود عطل، ما دفعهم بإعطاء إشارة خضراء للقطار رقم 872 بمواصلة المسير، لكنه استطاع تدارك الأمر وتخفيف السرعة.

وأكد المصدر، أنه تم تحويل سائق قطار رقم 2006 للتحقيق لعدم إخطاره بوجود عطل في القطار.