قائدة عسكرية كردية: طرد "داعش" من الرقة خلال شهرين

دمشق - (أ ش أ):

قالت قائدة عسكرية كردية إنه من المتوقع انتهاء معركة طرد تنظيم "داعش" من معقله بمدينة الرقة السورية في غضون شهرين، لكنها توقعت ازدياد حدة القتال خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الفضائية مساء اليوم الإثنين عن القائدة نوروز أحمد عضو المجلس العسكري لميليشيات (سوريا الديمقراطية) ، التي تقود القتال ضد داعش في الرقة بدعم من الولايات المتحدة قولها: "لا يمكننا تحديد الفترة الزمنية التي ستنتهي خلالها معركة الرقة على وجه الدقة لأن الحرب لها ظروفها ، لكننا لا نتوقع أن تستمر طويلا ، ووفقا لخطتنا فإن المعركة لن تستغرق أكثر من شهرين من الآن".

وبوصفها واحدة ضمن عدد صغير من الأعضاء في قيادة ميليشيات (سوريا الديمقراطية) العامة بالرقة ، تعد نوروز أحد أبرز القادة في هذا الهجوم.