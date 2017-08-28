الدسوقي رشدي عن نقاب حلا شيحا: كل واحد يخليه في نفسه (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

علق الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، على موجة الإهانة الموجهة للفنانة المعتزلة حلا شيحا، عقب نشر صورها مرتدية النقاب، قائلًا: « المشكلة في العقول والقلوب والعنصرية والجهل والتطرف مش في اللبس».

وأضاف الدسوقي خلال تقديم برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»: «من حق حلا شيحا أن ترتدي النقاب طالما لا تضر بالمصلحة والأمن، بس معندهاش حق لما تقلب عنصرية لما تشوف واحد لبسه قصير وتقول عليها مصيرها النار وبتنشر الفتنة في المجتمع».

شاهد أيضا

ورأى الدسوقي، أن مهاجمة غير المحجبات لها شكل آخر من العنصرية إذا تعطي لنفسها حق تمنعه عن غيرها، مضيفًا:«نعاني من خطاب ديني عنده إعوجاج فهم الناس إن الست فتنة، ونحتاج لخطاب ديني متسامح، كل واحد يخليه في نفسه طالما لا تضر المجتمع.. كل واحد يخليه في نفسه ويربي روحه على اختيارات البشر طالما لم يضروا المجتمع».