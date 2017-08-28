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السيسي عن قضية الأيرلندي المحتجز بالقاهرة: نحترم استقلال القضاء المصري

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مصراوي Masrawy

عن قضية الأيرلندي المحتجز بالقاهرة: نحترم استقلال القضاء المصري

10:29 م الإثنين 28 أغسطس 2017

السيسي عن قضية الأيرلندي المحتجز بالقاهرة: نحترم استقلال القضاء المصري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة- (مصراوي):

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الاثنين، اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء الأيرلندي الجديد ليو فارَدكار، تناول خلاله عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الارتقاء بها، بالإضافة إلى الموضوع الخاص بأحد المواطنين الأيرلنديين من أصل مصري الذي تتم محاكمته لاتهامه في إحدى القضايا.

وأكد السيسي، خلال المكالمة الهاتفية، استقلال القضاء المصري واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك في إطار حرص الدولة على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

وأضاف الرئيس السيسي لـ"ليو فارَدكار"، توفير جميع الضمانات والحقوق للمواطن المذكور، منوهًا إلى حرص على تسوية هذه المسألة، وفقًا لما تنص عليه أحكام الدستور والقانون في هذا الشأن، وعقب صدور حكم نهائي بات في هذه القضية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأيرلندي، اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات متميزة، معربًا عن تطلعه للعمل مع الرئيس السيسي خلال الفترة المقبلة من أجل مواصلة تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المختلفة.

ووجه الرئيس- خلال الاتصال- التهنئة لرئيس الوزراء الأيرلندي بمناسبة توليه منصبه الجديد، مؤكداً اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع أيرلندا في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، والبناء على ما تشهده تلك العلاقات من تطور على صعيد التبادل التجارى.

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مصراوي Masrawy

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