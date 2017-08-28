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مرتضى منصور لـ«نيبوشا»: لاتكرر خطأ إيناسيو.. ولا مكان للمشاغبين في الزمالك

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مرتضى منصور لـ«نيبوشا»: لاتكرر خطأ إيناسيو.. ولا مكان للمشاغبين في الزمالك مرتضى منصور لـ«نيبوشا»: لاتكرر خطأ إيناسيو.. ولا مكان للمشاغبين في الزمالك

التحرير

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أكد ، رئيس مجلس إدارة نادي ،  أن أي لاعب يثير المشاكل داخل الملعب، سيتم التعامل معه بحسم شديد، مشيرًا إلى أن أي عقوبة يعاقب بها اللاعب من الجهاز الفني ستتم مضاعفتها من مجلس الإدارة.

وأضاف مرتضى منصور، أن أي لاعب سوف يتقدم بشكوى لمجلس الإدارة أنه لا يلعب بصفوف الفريق أو يتم تغييره، سيتم إيقافه لأجل غير مسمى.

كما أشار مرتضي منصور:" هناك تعليمات في النادي نسير بها بأنه لايوجد أي عضو مجلس إدارة داخل غرفة الملابس الخاصة بالفريق مشددًا على أنها مثل غرفة العمليات".

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ووجه رئيس نادي الزمالك حديثة للمدرب الجديد نيبوشا ونصحه بأنه يجب ألا يكرر الخطأ الكبير الذي وقع فيه المدرب البرتغالي السابق أوجستو إيناسيو بعدما رفض استشارة جهازه المعاون وطالبه أن يأخذ بمشورة جهازه المعاون على أن تكون الكلمة الأولى والأخيرة له.

 

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التحرير

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