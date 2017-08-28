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4 مصابين في انقلاب سيارة بـ "صحراوي" بني سويف

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مصراوي Masrawy

4 مصابين في انقلاب سيارة بـ "صحراوي" بني سويف

10:19 م الإثنين 28 أغسطس 2017

ارشيفية

بني سويف ـ أحمد كامل:أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم الإثنين، في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من دائرة مركز سمسطا جنوبي غرب محافظة بني سويف.استقبل مستشفى سمسطا المركزى كلاً من: "عبد اللطيف محمد 33 سنة، ومقيم بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية، وعماد الدين عبد الرؤوف 36 سنة، وإيمان عبد الرؤوف 44 سنة، وأحمد ربيع عبد الرؤوف 12 سنة"، وجميعهم مقيمون بمركز سمالوط التابع لمحافظة المنيا، مصابين بكدمات وجروح.وتبين من التحريات الأولية، انفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة، ما أدى إلى انقلابها وإصابة الركاب الأربعة.وحرر محضر بالواقعة.

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