جهوده أمنية مكثفة لحل لغز العثور على جثة مجهولة بحديقة في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

يكثف رجال المباحث بأسوان جهودهم لحل لغز العثور على جثة رجل عجوز ملقاة بحديقة عامة بمنطقة المحمودية.

وكان اللواء فتح الله حسني، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول أسوان بالعثور على جثة مجهولة لرجل عجوز ولا توجد بها إصابات، داخل حديقة تقع وسط عمارات القاهرة بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان.

وأثبتت التحريات أنه أثناء نزول مجموعة من الأطفال للعب بالحديقة وجدوا رجلاً عجوزًا ملقى على الأرض ولا يتحرك فصرخوا وحضر أهاليهم، الذين أبلغوا الشرطة، ونقلت الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية.

حرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة.​

