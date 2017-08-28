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بالفيديو - كواليس التعدي على لواء وأسرته بالقاهرة الجديدة

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مصراوي Masrawy

- كواليس التعدي على لواء وأسرته بالقاهرة الجديدة

10:10 م الإثنين 28 أغسطس 2017

بالفيديو - كواليس التعدي على لواء وأسرته بالقاهرة الجديدة

كتب – علاء عمران ومحمد شعبان:

أذاع التليفزيون المصري، اليوم الإثنين، مقطع حول ملابسات واقعة التعدي على لواء سابق وزوجته، في منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

وخلال المقطع، أدلى المتهم الرئيسي باعترافاته بشأن الواقعة، إضافة إلى شرح العقيد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الكبرى، حول تفاصيل الحادث وعملية ضبط الجناة.

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة وبإشراف أحمد حنفي المحامي العام، بحبس رجل الأعمال إبراهيم سليمان، وزوجته "دينا .ش . أ" 4 أيام على ذمة التحقيق عقب القبض عليهما بتهمة الاعتداء على لواء سابق وزوجته.

كشفت تحقيقات النيابة، التي حصل مصراوي على نسخة منها، أن المتهم يدعى إبراهيم سليمان، حاصل على ماجستير ودكتوراه في القانون، ويمتلك شركة مقاولات. وفي أقواله أمام النيابة أنكر رجل الأعمال الاتهامات التي وجهت له قائلا: إنه يوم الواقعة تلقى اتصالا هاتفيا من زوجته تبكي وتستنجد به "الحقني يا إبراهيم أنا بتهان".

واستكمل رجل الأعمال في تحقيقات النيابة أنه سمع صوت أطفاله يبكون ما جعله في حالة هلع، فتوجه للمنزل صحبة 7 من أصدقائه، مشيرا إلى أنه "صاحب شركة مقاولات فقط وليس رجل أعمال، بقوله "أنا رجل غلبان على قدي".

وتابع المتهم أنه حسن السمعة بمنطقة النرجس، وعلاقته طيبة بين الجيران، مستنكرًا الادعاء بأنه استعان ببودي جاردات للتشاجر مع المجني عليهم، وأنه لا يمتلك شركة حراسة كما أشيع. كان قاضي المعارضات قرر إخلاء سبيل 3 بودى جاردات في تلك الواقعة، بضمان محل إقامته.

كان لواء جيش على المعاش قال أمام النيابة العامة "أن الحادث بدأ عندما كان يقف مع أحفاده أمام الفيلا الخاصة به بالتجمع الأول، وجاءت سيارة جيب شيروكي سوداء مسرعة للغاية، وكادت أن تصدم أحفاده، ما دعاه إلى أن يقول للسائق "مش تفتح يا .."، فتوقفت السيارة على بعد 50 مترًا، وبعدها عادت مرة أخرى، وكانت المفاجأة أن سائق السيارة سيدة وقالت له "انت بتشتمني أنا، والله لحزنك على عيالك يا.. أنا هوريك مين اللي .. وهخليك تركع قدامى"، وتركته وذهبت بنفس سرعتها الجنونية.

أوضح اللواء أنه بعدها، التف حوله عدد من خفراء الفيلات المحيطة، وأخبروه أن هذه السيدة زوجة "إبراهيم. س" مقاول ورجل أعمال شهير بالمنطقة، وأنه من المتوقع أن يأتي إليه، وبالفعل بعد مرور ربع ساعة من المشادة وجد الباب يُطرق بشدة، وعندما فتح بادره رجل الأعمال بصفعة على وجهه وضربة بـ"البوكس"، وبعدها هجم عدد من البودي جاردات تجاوز عددهم الـ 30 واقتحموا الفيلا، بعضهم يحمل أسلحة آلية، وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء بطريقة مرعبة لإرهاب جميع من في الفيلا، ثم تعدوا على ابنه وزوجته وزوجة ابنه.

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